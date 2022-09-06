Gündem Yunanistanda sabotaj eğitimi alan PKK/KCKlı Tanrıkulu tutuklandı
İSTANBUL

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu tutuklandı

Yunanistan'da Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun tutuklanmasına karar verildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanda sabotaj eğitimi alan PKK/KCKlı Tanrıkulu tutuklandı
Terörist Hüsamettin Tanrıkulu

Yunanistan'da Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun tutuklanmasına karar verildi.

Lavrion’dan gelen teröristi annesi yakalattı
GÜNDEM
Lavrion’dan gelen teröristi annesi yakalattı

ADLİYEYE GÖNDERİLMİŞTİ

Terörist, Cumartesi gününden bu yana İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanıyordu. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet İstihbarat Şube ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde PKK’lı teröristlerin eğitildiği Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan "Delil" kod adlı ve PKK/KCK’lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu, Cumartesi günü Esenyurt’ta 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalanmıştı.

Cumartesi günü söz konusu 2 adrese düzenlenen operasyon ile yakalanan Tanrıkulu’nun, 4 gündür devam eden İstanbul TEM Şubedeki işlemleri bugün sona erdi. Yunanistan’da eğitim gördükten sonra örgüt talimatı ile Türkiye’deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristin, bugün güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiği öğrenildi.

Terör örgütünce verilen talimatla eylemsel faaliyet konularında PKK/KCK adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem tasarlayan teröristin, Mart ayında gittiği Yunanistan’dan Haziran ayında sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul'a geldiği ve burada saldırı hedefindeki bölgelerle ilgili hazırlık yaptığı aktarılmıştı.

  • Büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan PKK’lı teröristin, ülke içerisindeki bağlantıları ve irtibatlı olduğu kişiler araştırılırken, eylemin niteliği ve hedefi hakkında daha fazla ayrıntı henüz verilmedi.
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