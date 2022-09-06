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İSTANBUL

Lavrion’dan gelen teröristi annesi yakalattı

Lavrion Kampı'ndan eylem için geldiği İstanbul'da yakalanan PKK’lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu’nun, annesi tarafından ihbar edildiği ortayla çıktı. Geçen yıl PKK'ya katılmadan gözaltına alınan Tanrıkulu, martta Yunanistan'da Lavrion Kampı’na gitti. Annesi de polise gidip oğlunun PKK'ya katıldığını ihbar etti. Haziranda İstanbul'a dönen terörist Kandil'den eylem talimatı bekliyordu.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Lavrion’dan gelen teröristi annesi yakalattı
Hüsamettin Tanrıkulu

NATO üyesi Yunanistan “mülteci kampı” adı altında Lavrion’da yüzlerce teröristi barındırıyor. Türkiye’de kanlı saldırılar gerçekleştiren terör örgütlerinin Avrupa’daki üs bölgesi haline gelen Lavrion Kampı’nda silahlı ve bombalı saldırı eğitimleri veriliyor. Bu kampta sabotaj eğitimi alan “Delil” kod adlı PKK’lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul’da yakalanmıştı. PKK’lı teröristin örgüte katılmak üzereyken daha önce de gözaltına alındığı, serbest kaldıktan sonra Yunanistan’a geçtiği ve annesinin ihbarı sayesinde yakayı ele verdiği öğrenildi. İşte PKK’lı teröristin yakalanma süreci:

LAVRİON’A GİTTİ ANNESİ İHBAR ETTİ

PKK’lı Tanrıkulu’nun 2021 yılında PKK’ya katılırken gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonla Habur Sınır Kapısı’nda yakalanan örgüt mensubu, o dönem çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılıp ailesine teslim edildi. PKK’lı Tanrıkulu Mart 2022’de bu defa yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçti. Teröristin annesi ise Diyarbakır’da polise başvurup oğlunun PKK’ya katıldığını ihbar etti. Lavrion Kampı’nda 3 ay silahlı ve bombalı sabotaj eğitimi alan terörist, Haziran ayında yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye döndü.

2 AY SALDIRI TALİMATI BEKLEMİŞ

İstanbul’da, yakınları örgütün dağ kadrosunda ölen ve PKK’nın bu nedenle “değer ailesi” adını verdiği bir ailenin yanına yerleşen terörist, Kandil’den gelecek eylem talimatını beklemeye başladı. Teröristi adım adım takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem talimatı verildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan ekipler PKK’lı Tanrıkulu’nu

3 Ağustos gecesi Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde kaldığı evde kıskıvrak yakaladı. Adreste ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

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