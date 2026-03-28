Diyarbakır'da korkutan olay: 51 vatandaş tahliye edildi

00:2028/03/2026, Cumartesi
Kolonlarında çatlak sesi duyulan bina tahliye edildi.
Diyarbakır’da kolonlarında çatlama sesi duyulan 6 katlı apartman, risk ihtimali nedeniyle boşaltıldı. AFAD ve belediye ekiplerinin incelemesi sonrası biri boş 9 dairede yaşayan 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edilirken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Nihai kararın yapılacak detaylı teknik inceleme sonrası verileceği bildirildi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kolonlarında çatlama sesi duyulan bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. 51 vatandaş tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi 1063. Sokaktaki zemin ile birlikte 6 katlı Habib Apartmanı’nın kolonlarında çatlama sesi duyulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, Bağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu binada risk durumu olması nedeniyle biri boş, 9 dairedeki 51 vatandaş geçici olarak tahliye edildi.

Binaya şeridi çekilerek, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi aldı. Nihai kararın yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.



