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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da soygun: Hırsızlar kuyumcuyu öldürdü, anne hırsızların silahıyla soyguna engel oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı kar maskeli silah kişiler tarafından soyulmaya çalışıldı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibi öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürttü.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da kar maskesiyle kuyumcu soygunu girişimi.
Diyarbakır’da kar maskesiyle kuyumcu soygunu girişimi.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi. Yoldaş, altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi.

  • Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş’a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Yoldaş’ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

İHA
nDiyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.


İHA
Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.

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