Diyarbakır'daki polis Atakan Arslan'ı şehit eden saldırgan yakalandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Atakan Arslan, şüphelendiği A.P. isimli şahsı durdurmak istemiş, ihtara uymayan şahıs tarafından ağır yaralanmıştı.
- Hastaneye kaldırılan Atakan, tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Olayın ardından, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A., dün gece saatlerinde yakalandı. Silahı kullanan M.E.C. de bugün Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.