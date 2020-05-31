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Gündem Diyarbakırdaki polis Atakan Arslanı şehit eden saldırgan yakalandı
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Diyarbakır'daki polis Atakan Arslan'ı şehit eden saldırgan yakalandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Polis memuru Arslan, evli ve bir çocuk babasıydı.
Polis memuru Arslan, evli ve bir çocuk babasıydı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Atakan Arslan, şüphelendiği A.P. isimli şahsı durdurmak istemiş, ihtara uymayan şahıs tarafından ağır yaralanmıştı.

Şehit Atakan Arslan'ın naaşı tekbirlerle memleketi Samsun'a uğurlandı
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Şehit Atakan Arslan'ın naaşı tekbirlerle memleketi Samsun'a uğurlandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı tekbirlerle Diyarbakır Havalimanı'ndan baba ocağı Samsun'a uğurlandı. Şehit Arslan'ı havalimanında yüzlerce silah arkadaşı yolcu etti.

  • Hastaneye kaldırılan Atakan, tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Olayın ardından, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu
GÜNDEM
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A., dün gece saatlerinde yakalandı. Silahı kullanan M.E.C. de bugün Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

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