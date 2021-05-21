​Diyarbakırlı kadınlarda​ çilek hasadı gururu

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Ve- kili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen ve kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı.

Diyarbakır’ın Bismil Belediyesi’nce tahsis edilen tarlada yaklaşık 5 aydır emek veren kadınlar, çilek hasadına başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in talimatıyla kadınların sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmalarını sağlamak amacıyla Bismil Kadın Kooperatifi kuruldu. Kooperatifte faaliyet yürüten kadınlar, bütün giderleri belediye tarafından karşılanan ve uzman mühendisler gözetiminde kendileri için ayrılan yaklaşık 45 dönüm alanda çilek, domates, patlıcan, biber, salatalık ve çörek otu ekimini gerçekleştirdi.

HER YIL 30 KADIN EĞİTİLECEK

Yaklaşık 5 ay önce 5 bin 700 metrekare alanda toprakla buluşturdukları 25 bin fideye gözleri gibi bakan kadınlar, yoğun emeğin ardından olgunlaşan çilekleri hasat etmeye başladı. Kadınlar, kendi ayakları üstünde durmanın ve aile bütçesine katkı sağlamanın da heyecanını yaşıyor. Türkmen, bu yıl kurdukları kadın kooperatifinin ilk projesinin çilek bahçesi olduğunu, yılın başından itibaren kadınların bahçede emek sarf ettiğini söyledi.

Çileklerin hasadının yapıldığını aktaran Türkmen, bahçede 30 kadının 2 uzman mühendis eşliğinde üretim gerçekleştirdiğini belirtti. Kadınlara çilek yetiştiriciliğini öğrettiklerini anlatan Türkmen, her yıl 30 kadına çilek yetiştirmeyi göstereceklerini kaydetti. Türkmen, projede yer alan kadınların gelecek yıl kendi tarlalarında kuracakları bahçeler için yardımlarının süreceğini belirterek, projeyi ileriki yıllarda daha da büyütülerek devam ettireceklerini vurguladı.

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Maddi anlamda yetersiz olan kadınları iş sahibi yapmayı hedeflediklerine işaret eden Türkmen, bölgede kadınları güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

“Güçlü kadın demek, güçlü insan ve Türkiye demek. Kadınlarımızı ekonomik anlamda yetiştirerek hem evlerine ek bir gelir sağlamayı hedefliyoruz hem de daha iyi bir Bismil, daha iyi bir Türkiye hayal ediyoruz” diyen Türkmen, amacın küçük tarladan büyük gelir elde etmek olduğunu söyledi.

‘ÇİLEK SAYESİNDE EVİMİZE EKMEK GÖTÜRECEĞİZ’

Projede yer alan kadınlardan 4 çocuk annesi Zeynep Şimşek, kadın kooperatifi faaliyetlerine katılmadan önce evde çocuklarına baktığını ve ev işleri yaptığını anlattı. Bahçede büyük emekle çilekleri yetiştirdiklerini aktaran Şimşek, “Çocuğumu nasıl büyütmüşsem çilekleri de aynı şekilde yetiştirdim. Eşim şu an çalışmıyor, iş bana düştü. Bugüne kadar hiç para kazanmadım. Çilek sayesinde evimize ekmek götüreceğiz. Çok güzel bir his” diye konuştu. Bismil Belediyesine teşekkür eden Şimşek, bundan böyle tarla kiralayıp çilek yetiştirebileceğini belirtti.