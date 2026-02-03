DMM'den "Türkiye'de binlerce çocuğun kaybolduğu" iddialarına yalanlama

Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan "Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerin bağlamından koparılıp çarpıtılmasıyla oluşturulduğu belirtildi.

"TÜİK verileri bulunan çocuklara ilişkindir"

Açıklamada, kamuoyuna servis edilen istatistiklerin hatalı yorumlandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir. Ayrıca kamu kurumları tarafından, “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır.

"Kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokuldu"

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.




