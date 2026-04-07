Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 250 liradan alıcı buluyor

Dikenli bir bitki olan kenger, doğada kendiliğinden oluşuyor. Toplanması oldukça zor olan bu bitki, bölge mutfak kültürünün önemli bir parçası olarak biliniyor. Dikenleri kökünden temizlenen kengerin yumurta ile kavrularak yemeği ve turşusu yapılabiliyor. Ayrıca köklerinden akan süt kıvamındaki sıvı kurutularak, sakız olarak da tüketiliyor.