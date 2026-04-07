Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 250 liradan alıcı buluyor

10:42 7/04/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbahar mevsiminde yetişen kengerler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Dikenli bir bitki olan kenger, doğada kendiliğinden oluşuyor. Toplanması oldukça zor olan bu bitki, bölge mutfak kültürünün önemli bir parçası olarak biliniyor. Dikenleri kökünden temizlenen kengerin yumurta ile kavrularak yemeği ve turşusu yapılabiliyor. Ayrıca köklerinden akan süt kıvamındaki sıvı kurutularak, sakız olarak da tüketiliyor.

Üreticiler toplanması ve temizlenmesindeki zorluğundan dolayı fiyatlarının ucuz olduğundan, tüketicilerde fiyatlarının pahalı olduğundan şikayetçi. Çermik’te kengerin kilosu 250 liradan alıcı bulabiliyor.

#Diyarbakır
#Çermik
#Kenger
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
