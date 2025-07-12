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Doğalgaz borusu delindi: Vatandaşlar büyük korku yaşadı

Doğalgaz borusu delindi: Vatandaşlar büyük korku yaşadı

17:4012/07/2025, Cumartesi
IHA
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Erzurum'da inşaatta yapılan kazı sırasında delinen doğalgaz borusu korku dolu anlar yaşattı.
Erzurum'da inşaatta yapılan kazı sırasında delinen doğalgaz borusu korku dolu anlar yaşattı.

Erzurum'da inşaatta yapılan kazı sırasında delinen doğalgaz borusu korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar gazın kesilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Erzincankapı semtinde devam eden inşaatın temelinde yapılan kazı sırasında doğalgaz borusu hasar gördü. Bir anda boşalan gaz kokusu tüm bölgeyi sardı.

Vatandaşların büyük endişe yaşadığı kaçak Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Palen Doğalgaz ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası giderilebildi.

Temelin bölgesinde iş makinası yardımıyla yapılan kazı sonrası doğal borusu bulunarak gaz kesilebildi. Vatandaşlar gazın kesilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.



#Erzurum
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