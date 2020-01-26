Doğanyol ağır yaralı

Malatya Valiliği, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 226 kişinin yaralandığını, bazı konut ve yapılarda hasar oluştuğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde önceki gün saat 20.55’te meydana gelen depremin Malatya merkezi ve ilçelerini de güçlü şekilde etkilediği bildirildi.

4 ÖLÜ, 226 YARALI

Depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiği, 226 vatandaşın yaralandığı, bazı konut ve yapılarda hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, ağır hasarlı binalara can güvenliği açısından girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor. Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin büyüklüğü hissedildiği Doğanyol’da bazı vatandaşlar, evleri güvenli olmadığı için gece dışarıda kalmayı tercih etti. İlçe meydanında ve evlerinin önünde ateş yakan vatandaşlar, günün aydınlanmasını bekledi. Günün aydınlanmasıyla ilçedeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Depremden en çok Gökçe Mahallesi’nin etkilendiği görüldü.

KORKUDAN EVİMİZE GİREMEDİK

Dört kişinin hayatını kaybettiği ilçede çok sayıda evde hasar oluştu. İlçede AFAD ve yardım ekiplerinin çalışması devam ediyor. Depremzede Mustafa Akın, depreme çarşı merkezinde yakalandığını söyledi. Büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Akın, “Şiddetli sarsıntı olunca eve koştum. Evin önüne geldiğimde karşımızdaki 3 katlı evin yıkıldığını gördüm. İçerdeki komşumuzu kurtarmak için herkes seferber olmuştu. Çok korktum. O an ölümle karşı karşıya olduğumu hissettim. Korkudan evimize giremediğimiz için geceyi dışarıda geçirdik.” dedi.

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KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK

Depremzede Nihal Akın ise çok korktuğunu belirterek, “Evdeydik, sallandık. Hepimiz kendimizi dışarı attık, sabaha kadar ateş yaktık, dışarıda oturduk. Depremde komşularımız hayatını kaybetti. Daha önce de deprem yaşamıştım ama böyle şiddetli olmamıştı. Eve girmeye de korkuyoruz.” diye konuştu. Vatandaşlardan Osman Kutlu, depreme evde su içmek isterken yakalandığını anlatarak, “Sallanmaya başladık ve dua etmeye başladım. Sonra dışarı çıktık. Geceden bu yana ateşin önündeyiz. Depremde hayatını kaybederler oldu, Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.

İKİ KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Doğanyol ilçesinde çöken iki katlı evin enkazından 2 kişi kurtarıldı. AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi’nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı.

Acının fotoğrafı

Hayatını kaybeden vatandaşların aileleri büyük üzüntü yaşadı.

Malatya’daki depremde hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Doğanyol ilçesinde yıkılan 25 binanın genelikle kerpiç ve yığma binalar olduğu görüldü.

Dışarıda sabahladık

Elazığ başta olmak üzere depremin hissedildiği çevre illerdeki vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı. Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı’nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Balkondan atladılar

Adıyaman’da yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da 2 kişinin evlerini balkondan atlayarak terk etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde yaşanan deprem Adıyaman’da hissedildi. Depremin yaşandığı anda ise Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan vatandaşlar evlerini terk etti. Bu sırada ismi öğrenilemeyen 2 kişi depremde yaşadıkları korku nedeniyle birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Farklı ilçelerde de deprem esnasında paniğe kapılarak evlerinin balkonundan atlayan 10 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki kişi kalp krizinden öldü

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da deprem sırasında kalp krizi geçiren iki vatandaş hayatını kaybetti. Maraş’ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi muhtarı Ramazan İnce (57), yakınlarının ziyaretine geldiği Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki bir apartmanda depremin sarsıntısını hissedince otoparka inip aracına bindi. Bu sırada kalp krizi geçiren İnce, hayatını kaybetti. Adıyaman Sincik ilçesine bağlı İnlice köyünde yaşayan bedensel engelli Mehmet Çetin de deprem sırasında evinde kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetin’i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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OYNAT 01:56 Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı. Enkazdan şu ana kadar 43 kişi sağ olarak kurtarıldı. BiP'te paylaş

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Enkazda kimse kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya’da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu Malatya’da enkaz altında kimsenin kalmadığını söyledi. Soylu şunları söyledi: “Şu an Malatya’da Doğanyol’da enkaz altında kalan hiç kimse yok. Köylerin taramaları gerçekleşti. Şu anda ne enkaz altında ne de bu verdiğim rakamın ötesinde bilgi ve değerlendirme söz konusu.”

25 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 25 binanın yıkıldığını açıkladı. Bu arada Elazığ depreminin yıkıcı olduğu Malatya’da depremin hemen ardından artçı sarsıntılar devam ederken bazı vatandaşlar ise dondurucu soğuktan korunmak için camilere sığındı.

Okullar vatandaşlar için açıldı

Malatya'daki okullar vatandaşlara açıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde sağlam durumda okulların vatandaşlar için geçici barınma merkezi yaptıklarını belirtti. Baruş, “Doğanyol ilçemizde maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik, 3’ü ağır olmak üzere 40 yaralımız var. Pütürge ilçemizde şu anda kaybımız yok, bazı bölgelerde göçükler var, 50 yaralımız var. Bir tane de Kale ilçemizde yaralımız var, toplamda 91 yaralımız var. Kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler, AFAD ekiplerimiz çalışmalarına başladılar. Yine Kızılay ve AFAD’dan çadır talebinde bulunduk. Doğanyol ve Pütürge ilçemizde bütün köylerimizle irtibat kurduk, şu anda köylerimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok ancak bazı özellikle kerpiç konutlarda göçükler oluştu.” şeklinde konuştu.

İki bin çadır kuruldu

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, önceki geceden bu yana hasarlı evlerin bulunduğu noktalara çadır kurarken sadece Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadırın kurulmasının planlandığı öğrenildi. Sevkiyatın sürdüğü bölgede çadır dağıtılan depremzedelere aynı zamanda battaniye, yatak ve ısıtıcı da veriliyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.