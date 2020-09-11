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Gündem Doğu Akdeniz krizi için devreye Pompeo giriyor
POLİTİKA

Doğu Akdeniz krizi için devreye Pompeo giriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için yarın Kıbrıs'a gideceğini açıkladı. Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulmasını umduklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Pompeo, "Yunanistan, Rum Kesimi ve Türkiye bu konuyu diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözmeli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artmaya devam ediyor. MED-7'nin toplantısı sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı.

  • Afganistan barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya uçan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uçakta yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için 12 Eylül'de Kıbrıs'a gideceğini açıkladı.

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ASKERİ VARLIKLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulmasını umduklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın diyalog için çaba sarf ettiğini, Fransa'nın ise Atina ve Güney Kıbrıs'ı kararlı bir şekilde desteklediğini belirten Pompeo, "Sorun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmeli" dedi

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