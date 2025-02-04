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Doğu Akdeniz’e yeni tersane

Doğu Akdeniz’e yeni tersane

04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye, sondaj gemileri ve donanma için Doğu Akdeniz kıyılarında yeni bir tersane yapacak.

NAZİFE BARDAK

Burada stratejik öneme haiz gemilerin bakım ve onarımı yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu yıl içinde bölgede yeni bir tersane kurulmasına yönelik hazırlıkları tamamlayacak. Çalışmalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ile de iş birliği yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kurulacak tersanenin adresi olarak Mersin’i işaret etmişti. Kurulacak tersane Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii kapsamında deniz platformlarında ve enerji alanında attığı adımlara katkı sunacak. Doğu Akdeniz ile bağlantılı olan enerji denkleminin bir parçası olarak bölgede kritik öneme sahip olacak.



#Tersane
#Akdeniz
#Sondaj Gemisi
#donanma

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