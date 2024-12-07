Doha Forumu bugün toplanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muham-med bin Abdurrahman Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkenti Doha'da bugün ve yarın düzenlenecek olan 22. Doha Forumu'na katılacak. Fidan'ın çeşitli oturumlara iştirak ederek hitapta bulunması bekleniyor.





ASTANA TOPLANTISI YAPILACAK

Forum marjında, bugün, Rusya ve İran Dışişleri bakanlarının katılımıyla Astana Formatı’nda Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın Doha'da mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının, konuşmacı ve panelist olarak yer alacağı Forum'da bir araya gelecek dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışacak.





'SIYASI SÜRECIN ÖNÜNÜ AÇIN' MESAJI

Suriye krizine çözüm amacıyla gerçekleştirilen Astana görüşmeleri için Türkiye'nin gündemi hazır. Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki son görüşme 11-12 Kasım’da olmuştu. Bugün Doha'da Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak Astana Formatı’nda Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye'nin vereceği mesajlar netleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, “Astana süreciyle ateşkes sağlandıktan sonra Esed’in halkıyla barışmak için adım atmadığı, bu hatanın tekrarlanmaması gerektiği” mesajını verecek. Rejimin muhalefeti görmezden gelemeyeceği belirtilerek, siyasi sürecin önünün açılması istenecek. Rejimin bu kez muhaliflerle anlaşması gerektiği, kalıcı barışa ancak bu sayede ulaşılabileceği kaydedilecek. Toplantıda, bölgedeki gelişmelerden fırsatla işgal sahasını genişletmeye çalışan PKK ile mücadeleden asla taviz verilmeyeceği de vurgulanacak.



