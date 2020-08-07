Dokuz milletvekili koronavirüs tedavisi görüyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 27. dönem 3. yasama yılı çalışmalarını değerlendirdi. Şentop şunları söyledi:

Yeni sistemle ilgili zaman içinde birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili anayasada, kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. İtiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim. Ayağı taşa takılsa bazı arkadaşlarımız ‘Vay başkanlık sistemi geldi, onun için ayağım taşa takıldı’ diyor.

Yeni sistemle Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve iç tüzük ve bağlantılı mevzuatı uyumlu hale getirmek gerekli diye düşünüyorum. Önümüzdeki yasama yılında bunlar konuşulacaktır.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153

ERKEN SEÇİM ZORLAŞTI

Erken seçimle ilgili tartışmalar tamamen sistem değişikliğinin farkında olmayan kişilerce üretilmiş tartışmalardır. Bu sistemin özelliği erken seçimi çok zorlaştırmış olmasıdır. Yeni sistemde erken seçim kararı alabilmek hukuken mümkün ama çok zor. Hem siyaseten hem hukuken zorlaşmıştır. Bu tartışmalar abes tartışmalardır.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI

FETÖ ile mücadele hukuk düzenimiz eliyle yürütülüyor. Türkiye’de iddia edildiği üzere siyasi ayakla ilgili sürecin farklı yürütülmesini isteyenler var. ‘Bunu hakimler, savcılar, mahkemeler yapmasın, bunu Meclis’te araştırma önergesi ile yapalım.’ Peki askeri ayak, emniyet, yargı ayağı Meclis’teki komisyonlar aracılığı ile mi ortaya çıkarıldı, cezalandırıldı? Yargı yaptı bunu. Siyasi araçla ilgili süreçleri de yargının yürütmesini niye beklemiyoruz, niye normal karşılamıyoruz. Ne ayak varsa, FETÖ’nün bütün o ayakları ile ilgili bugüne kadar ki süreçleri mahkemeler nasıl yürüttüyse siyasi ayakla ilgili de yürütsün.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, değerlendirme toplantısının ardından, aralarında muhabirimiz Fazlı Şahan’ın da bulunduğu gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOPLAM VAKA 44

Meclis’te toplam 23 bin 310 Kovid-19 testi yapıldı. Günlük test sayısı 500’ün üzerinde. 9 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle evde takip edilen milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var. Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız bir, yeni tespit edilen personel sayısı ise iki. Evde takip edilen milletvekili sayısı beş, hastanede tedavi gören milletvekili sayısı dört. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise solunum cihazından ayrıldı, yakında aramızda olacak.

Meclis’ten 908 saatlik performans

Mustafa Şentop, yasama çalışmalarını tamamlayarak 28 Temmuz’da tatile giren Meclis’in üçüncü yasama yılı mesaisine ilişkin verileri paylaştı. 1 Ekim 2019-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Genel Kurul’da 574 oturum yapıldı. Genel Kurul 908 saat 52 dakika çalıştı, 38 bin 821 sayfa tutanak tutuldu. İhtisas komisyonları ile Meclis araştırma komisyonları 887 saat 41 dakika çalışırken, 17 bin 71 sayfa tutanak oluştu. Milletvekilleri 970 kanun teklifi verdi. Pandemi döneminde ise 50 birleşim ve 247 oturum gerçekleşti. Genel Kurul, komisyonlar, başkanlık divanı ve danışma kurulu çalışmaları kapsamında toplam 576 saat 25 dakika toplantı yapıldı, 20 bin 509 sayfa tutanak tutuldu. 403 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldi. Aynı yasama yılı içinde komisyona havale edilmiş 36 tezkere işlemleri de devam ediyor.