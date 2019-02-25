JİTEM'in deyip dolandırdı - Beni Genelkurmay Başkanı'na sorun - Amasya yerel haberleri Dolandırıcı: Beni Genelkurmay Başkanı'na sorun Amasya’da kendisini ‘JİTEM’ci albay’ olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran şahıs, sekreter olarak işe aldığı kadınla tartışması sonucu karakolluk oldu. Sekreterinin ifadeleriyle derinleşen sorgusu sonrası 4 kişiyi dolandırdığı saptanan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Pehlül A., adliyeye götürülürken gazetecilerin “Eski albay mısınız” sorusuna “Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım” cevabını verdi.

Haber Merkezi 25 Şubat 2019, 10:20 Son Güncelleme: 25 Şubat 2019, 10:29 IHA