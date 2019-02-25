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JİTEM'in deyip dolandırdı - Beni Genelkurmay Başkanı'na sorun - Amasya yerel haberleri

Dolandırıcı: Beni Genelkurmay Başkanı'na sorun

Amasya’da kendisini ‘JİTEM’ci albay’ olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran şahıs, sekreter olarak işe aldığı kadınla tartışması sonucu karakolluk oldu. Sekreterinin ifadeleriyle derinleşen sorgusu sonrası 4 kişiyi dolandırdığı saptanan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Pehlül A., adliyeye götürülürken gazetecilerin “Eski albay mısınız” sorusuna “Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım” cevabını verdi.

Haber Merkezi IHA
Sahte jitemci sorgusunun ardından polis ekiplerince mahkemeye götürüldü.
Sahte jitemci sorgusunun ardından polis ekiplerince mahkemeye götürüldü.

Pehlül A. ile sekreter olarak işe aldığı H.E. (20) adlı kadının kaldıkları otelde tartışmaları üzerine otel görevlileri polis çağırdı.

Polisler her ikisinin üzerinde arama yaptı. Yozgat nüfusuna kayıtlı Pehlül A.’nın üzerinden telsiz, polis kokartı, tabanca, gazete ve bir derneğe ait kimlik, kameralı gözlük ve mermiler ele geçirildi.

FETÖ'cülerin yakınlarından para almış

  • Karakola götürülen şahıslardan H.E. ifadesinde kendisini alıkoyduğunu öne sürdüğü Pehlül A.’nın (47) FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan 3 tutukluyu serbest bıraktırabileceği vaadiyle yakınlarından 280 bin, 160 bin lira ve 110 bin lira aldığı, ayrıca işe yerleştirebileceğini söylediği bir kişiden de 20 bin lira aldığını anlattı.

Sahte jitemcinin üzerinden çıkan silah ve mermiler.

Durumu araştıran Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri adları geçenlerle irtibata geçti. Şahıslar para verdikleri kişinin kendisini ‘JİTEM’ci albay’ olarak tanıtan Pehlül A. olduğunu doğruladı.

Dolandırıcının üzerinden çıkan kartlar.

"Eski albay mısınız?" sorusuna ilginç yanıt

Sorgusunun tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilirken gazetecilerin “Eski albay mısınız” sorusuna “Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım” cevabını verdi.

Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyen Pehlül A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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