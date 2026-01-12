Dolandırıcılık uyarısında bulunan DMM'den 'elden yardım' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği yönündeki iddiaların dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

"Yardımlar imza karşılığı ya da elden yapılmıyor"

DMM açıklamasında, hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesinin imza karşılığında kapıdan ya da elden yapılmadığı vurgulandı. Sosyal yardım süreçlerinin ilgili kamu kurumları tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

"Şüpheli durumlarda 112 ile iletişime geçin"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu tür ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini ifade ederek, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesinin önemle rica edildiğini bildirdi.







