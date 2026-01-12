Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dolandırıcılık uyarısında bulunan DMM'den 'elden yardım' iddialarına yalanlama

Dolandırıcılık uyarısında bulunan DMM'den 'elden yardım' iddialarına yalanlama

19:3612/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
DMM, kamu kurumlarının yardımlarının şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütüldüğünü belirtti.
DMM, kamu kurumlarının yardımlarının şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık girişimi olduğunu belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Merkez, hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmadığını vurgulayarak, "Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir." dedi. Vatandaşlardan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri istendi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği yönündeki iddiaların dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

"Yardımlar imza karşılığı ya da elden yapılmıyor"

DMM açıklamasında, hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesinin imza karşılığında kapıdan ya da elden yapılmadığı vurgulandı. Sosyal yardım süreçlerinin ilgili kamu kurumları tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

"Şüpheli durumlarda 112 ile iletişime geçin"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu tür ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini ifade ederek, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesinin önemle rica edildiğini bildirdi.



#Dolandırıcılık
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Yardım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muş'ta okullar tatil mi? 13 Ocak yarın ders var mı? Son dakika Muş Valiliğinden açıklama