​Dolmabahçe barış getirsin

Rusya ve Ukrayna, bir süredir videokonferansla devam eden barış görüşmelerinde bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geliyor.

Taraflar arasında bir süredir videokonferansla devam eden teknik müzakerelerin ardından ilk yüz yüze toplantı bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek. Görüşmeler için dün heyetler İstanbul’a geldi. İlk olarak Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00’da Atatürk Havalimanı’na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti. Bir süre sonra da Ukrayna heyeti İstanbul’a indi. Taraflar bugün 10.30’da aynı masada buluşacak. Basına kapalı müzakereler iki gün sürecek.

KESİNTİSİZ DİPLOMASİ

Müzakereler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılacak. Yarın da devam edecek belirtilen müzakerelere Türkiye ev sahipliği dışında dahil olmayacak. Ancak bununla birlikte gerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla görüşmelerinde yürüttüğü ve tarafların yakınlaştığı anlaşma maddeleri konusundaki kolaylaştırıcı diplomasi hafta sonu boyunca devam etti.

NATO Zirvesi dönüşü aynı gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak savaşa ilişkin son durum ve müzakere süreçleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ateşkes ve barış ortamının bir an önce tesisini sağlayacak olası adımların ele alındığı görüşmelerde Türkiye’nin barış için katkı sunmaya devam etme kararlılığı taraflara vurgulandı.

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Rus heyet, Atatürk Havalimanı’na nindi.

BAKANLARLA DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmelerde “onurlu çıkış” önereceğini ve barışın mimarı olmasını isteyeceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, pazar günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile telefonda görüşerek güncel gelişmeler ve İstanbul’da gerçekleştirilecek müzakereleri ele aldı.

YAKINLAŞMA ARTACAK

Ankara’da, kolaylaştırıcı diplomasinin de etkisiyle müzakerelerde daha önce sağlanan yakınlaşmanın daha da artması beklentisi hakim. Teknik müzakerelerde ileri bir noktaya gelinmesi halinde Ankara, Zelenski ve Putin’i bir araya getirmek üzere arabuluculuk diplomasisini de paralel olarak sürdürüyor.

4 maddede uzlaşma

Teknik heyetlerin bugüne kadar devam eden görüşmelerinde Rusya’nın taleplerinden oluşan 6 maddelik listenin ilk 4 maddesinde belirli mesafe alınırken Donbas ve Kırım’ın statüsünü belirleyen 5 ve 6. maddelerde ise uzlaşmazlık sürüyor. Ankara, bu iki konunun farklı formüllerle müzakere edilebileceği inancında. Bu önerilerin başında da referandum seçeneği geliyor. Türkiye’nin “ihtiyatlı iyimser” yaklaştığı ilerleme kaydedilen ilk 4 madde ise; “Ukrayna’nın tarafsızlığını koruması ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi, Avusturya modeli bağlamında silahsızlanma ve karşılıklı güvenlik güvenceleri verilmesi, Rusya’nın ‘Nazilikten arındırılma’ taleplerinin karşılanması, Rusçanın Ukrayna’da yaygın kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması” olarak sıralanıyor.

DÜNYA Türkiye üzerine düşeni yapıyor