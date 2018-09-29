Gündem Dolmuşta gördüğü cüzdanı cebine attı
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Antalya'da dolmuşta düşen cüzdanı alan adam

Dolmuşta gördüğü cüzdanı cebine attı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde spor eğitmeni Burcu Sargın'ın içinde 700 euro ve 10 bin lira bulunan cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli, minibüsteki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Dolmuşta düşen cüzdanı sahibine teslim etmek yerine cebine atan adam güvenlik kamerasına yakalandı.
Dolmuşta düşen cüzdanı sahibine teslim etmek yerine cebine atan adam güvenlik kamerasına yakalandı.

Bankadan 10 bin lira kredi çeken Burcu Sargın, cüzdanını, 24 Eylül'de Korkuteli ilçesinde bindiği şehir içi yolcu taşıyan minibüste düşürdü.

Araçtan indikten bir süre sonra durumu fark eden Sargın, sürücüye ulaştı. Aracı kontrol eden sürücü, içeride cüzdan bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine Burcu Sargın, araç içi kamera görüntülerinin incelemesi için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

  • Kayıtları inceleyen görevliler, Burcu Sargın ve eşi araçtan indikten sonra minibüse binen bir erkek yolcunun cüzdanı alarak arka cebine koyduğunu belirledi. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Burcu Sargın, şikayetçi oldu. İnceleme başlatan polis ekipleri, adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Cüzdan, içindeki parayla Burcu Sargın'a teslim edildi.

Ders için 24 Eylül'de Korkuteli'ne gelirken minibüse bindiğini belirten Burcu Sargın, bankadan kredi çektiği 10 bin lira ve 700 euro bulunan cüzdanını araçta düşürdüğünü söyledi.

Hemen durumu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı'na bildirdiğini kaydeden Sargın, "Onlar da hemen araç içi görüntülerini polise verdi. Şüpheli bir gün sonra yakalandı. Araçta kamera olması, herkesin seferber olup ilgilenmesi sayesinde cüzdanıma kavuştum" dedi.

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