Dolu sonrası brandaya akın

Kent genelinde branda satışları artarken, bu durum e-ticaret sitelerine de yansıdı. E-ticaret siteleri branda ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Son bir haftada 5 binin üzerinde branda siparişi aldıklarını açıklayan PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi: “Benzer bir talebin Ankara’dan da yoğunlaştığını görüyoruz. Başkentte de ani sağanak yağışlarla birlikte dolu yağışının görülmeye başlaması tüketicileri brandalı önlemlere yönlendirdi. Bu ürünlerin aciliyeti dolayısıyla da teslimi konusunda özel bir çalışma yürütüyoruz. Sipariş alındığı anda PTT Kargo aracılığıyla hızlı bir şekilde sipariş edilen brandaları tüketicilere ulaştırıyoruz.” Araç sahiplerinin olası bir dolu yağışı ve su baskını ile karşılaştıklarında hasarı kasko şirketine yaptırabilmeleri için aracın zarar gördüğünü belgelemek için bulunduğu yerde fotoğrafını çekmeleri gerekiyor. 3 ay içerisinde gerekli başvuruları yapmayan sürücülerin garantiden ya da kaskodan masrafların karşılanmasını talep etme hakları ise bulunmuyor.

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