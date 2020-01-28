Gündem Domuz gribi tarihe karışacak
İZMİR

Domuz gribi tarihe karışacak

Türk bilim insanları, halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünü 5 dakikada tespit edebilen taşınabilir cihaz geliştirdi. Patent başvurusunun ardından cihazın seri üretimine geçilecek.

Haber Merkezi AA
Araştırmacılar, cihaz binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini söyledi.
Araştırmacılar, cihaz binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, TÜBİTAK gibi pek çok kamu kuruluşundan da aldığı destekle önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor.
1.5 yıldır üzerinde çalışıyorlar
Yerli ilaç geliştirme çalışmalarının da devam ettiği merkez bünyesinde kurulan nanofotonik ve biyotanımlama sistemleri laboratuvarında, 2009'da küresel bir salgına neden olan H1N1 virüsünün taşınabilir bir cihazla tespit edilmesi için, 1.5 yıl önce çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda kamera, LED ışık kaynağı ve temiz oda prosesleriyle hazırlanmış bir biyoçipten oluşturulan sistem hazırlandı.

Cihaz sadece 70 gram ağırlığında

Türk bilim insanları, geliştirdikleri cihaz ile 5 dakika gibi kısa bir sürede kişide H1N1 virüsünün olup olmadığını belirlemeyi başardı. Yaklaşık 70 gram ağırlığındaki cihaz, alınan mukus örneklerinin çip yüzeyine enjekte edilmesiyle hastada H1N1 virüs olup olmadığını belirliyor.

"Sistemimiz düşük maliyetli parçalardan oluşuyor"

  • Araştırmanın grup lideri Doktor Arif Engin Çetin, H1N1 virüsünün görülme sıklığının, havaların soğuduğu dönemde arttığını belirterek, "Bu virüsün tahlil süreci uzun sürüyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda ise 5 dakikada sonucu alabiliyoruz. Ayrıca bu cihaz diğerlerine göre daha ucuz. Sistemimiz düşük maliyetli parçalardan oluşuyor ve kullanımı da çok kolay. Taşınabilir özelliği nedeniyle hastanelerin dışında kullanılabilir" diye konuştu.

AA

"Klasik yöntemlere göre daha çabuk ve hızlı sonuç veriyor"

Geliştirdikleri cihazın işlevsel olarak mevcuttakilerden bir farkının olmadığını aktaran Çetin, şöyle konuştu: "Geliştirdiğimiz sistem küçük bir kamera, biyosensör çipi ve ışık kaynağından oluşuyor. Hastadan alınan mukus örnekleri bir pipet aracılığıyla çipin üzerine damlatılmakta. Daha sonra kamera ile aldığımız görüntüler işleme tekniğiyle inceleniyor. Böylece biyoçipin üzerinde virüs olup olmadığını tespit ediyoruz. Klasik yöntemlere göre daha çabuk ve hızlı sonuç veriyor. Yaklaşık 5 dakika gibi bir sürede sonuçlara ulaşabiliyoruz"

AA

Yerli ve milli kaynaklardan tasarlandı

Cihazın 3 bin lira gibi düşük bir maliyete mal olduğu için herkes tarafından kullanılabileceğini belirten Çetin, "Türkiye'de bu konuda yapılan tek çalışma. Ülkemizde H1N1'in tespiti için kullanılan teknolojilerin tamamı yurt dışından temin ediliyor. Cihazı yerli ve milli kaynaklardan tasarlayıp ürettik. İlk denemeleri başarıyla gerçekleştirilen cihaz ile ilgili laboratuvar testleri sürüyor. Ardından patent ve KOSGEB başvurusunda bulunarak bu cihazın seri üretimini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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