Doping Hafıza '15 Yıldır Senin İçin' mottosuyla geleceği bugünden şekillendiriyor

“Öğrenimin geleceğini, 2035 yılından bugüne bakış perspektifiyle değerlendirerek yenilikçi bir yaklaşım getirdik. Bu vizyon çerçevesinde, öğrenciyi merkeze alan bir öğrenim modeli nasıl olmalı konusunu ele aldık. Katılımcılarla birlikte öğretmenin bilgi aktarıcıdan rehbere dönüşen rolünü, teknolojinin etik sınırlarını ve fırsat eşitliği için atılması gereken adımları tartıştık. Biz teknolojiyi, tek başına bir amaç olarak değil, öğrencinin yanında duran bir yol arkadaşı olarak görüyoruz”