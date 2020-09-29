Dört gün daha sorgu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrılarıyla başlayan Kobani olaylarına ilişkin aralarında HDP yöneticileri ile PKK elebaşlarının da bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

DOSYA KAPSAMI GENİŞ

Savcılık, dün adliyeye sevk edilen şüpheliler için ek gözaltı süresi talep etti. Savcılığın talebinde, soruşturma dosyasının kapsamının geniş olması, şüpheli sayısının fazlalığı, delillerin toplanmasındaki güçlük gibi nedenlerle gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi.

4 GÜN DAHA SORGU

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, mevcut HDP MYK üyesi Alp Altınörs ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Cihan Erdal ve İsmail Şengün hakkındaki gözaltı süresinin bugünden geçerli olmak üzere 4 gün süreyle uzatılmasını kararlaştırdı. Söz konusu kararın ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna devam edilecek.