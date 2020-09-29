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ANKARA

Dört gün daha sorgu

6-8 Ekim 2014’te ‘Kobani’ bahanesiyle 37 kişinin katledildiği terör eylemlerinin ‘azmettiricisi’ olmakla suçlanan HDP yöneticisi 20 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Sırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrılarıyla başlayan Kobani olaylarına ilişkin aralarında HDP yöneticileri ile PKK elebaşlarının da bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

DOSYA KAPSAMI GENİŞ

Savcılık, dün adliyeye sevk edilen şüpheliler için ek gözaltı süresi talep etti. Savcılığın talebinde, soruşturma dosyasının kapsamının geniş olması, şüpheli sayısının fazlalığı, delillerin toplanmasındaki güçlük gibi nedenlerle gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi.

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6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
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4 GÜN DAHA SORGU

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, mevcut HDP MYK üyesi Alp Altınörs ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Cihan Erdal ve İsmail Şengün hakkındaki gözaltı süresinin bugünden geçerli olmak üzere 4 gün süreyle uzatılmasını kararlaştırdı. Söz konusu kararın ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna devam edilecek.

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