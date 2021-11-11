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ANKARA

Dostane görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti. Beştepe’de 2 saat 15 dakikayı bulan görüşme beklenenden uzun sürdüğü için Erdoğan’ın Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile buluşması gecikmeli başladı. Karamollaoğlu çıkışta, “Hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Çok dostane güzel bir görüşme oldu” yorumunu yaptı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Dostane görüşme ​
Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti.

Başkent Ankara’da iktidar ile muhalefet arasında son dönemin en dikkat çeken trafiği dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti. Beştepe’de basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Uzayan görüşme nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi kabulü de gecikmeli başladı. Erdoğan’ın, Karamollaoğlu’nu kabulünde, iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıktaki gelişmeler hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulunulduğu öğrenildi.

Millet İttifakı ortaklarından Karamollaoğlu, hazırladıkları anayasa önerisi çerçevesinde geçen eylül ayında diğer siyasi partileri de ziyaret etmişti. Görüşmede Temel Karamollaoğlu’nun önerilerini Erdoğan’a anlattığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son dönemde yaptığı açıklamalarda Meclis içi ve dışı muhalefete yeni anayasanın hazırlanması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu, son olarak 2017 yılında yapılan referandum sürecinde buluşmuştu.

ÇOK DOSTANE, GÜZEL GÖRÜŞME

Karamollaoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı’mızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Teşekkür ediyorum ilginiz için” diye konuştu.

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