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ANKARA

Dosyalar birleşiyor

Dosyalar birleşiyor

Kobani davasındaki HDP’li sanıkların dosyaları tek mahkemede toplanacak. Malatya ve Diyarbakır’daki mahkemeler sanıklarla ilgili Ankara 22. Ağır Ceza’ya bu yönde talepte bulundu. 10 ayrı terör suçundan yargılanan Demirtaş’ın dosyalarının da Ankara’daki Kobani davasıyla birleştirilmesi gündemde.

Osman Özgan Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 27 sanık hala tutuklu. Firari 75 sanık hakkında ise yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı.
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 27 sanık hala tutuklu. Firari 75 sanık hakkında ise yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı.

6-8 Ekim 2014’teki terör olaylarının azmettiricisi olmakla suçlanan ve haklarında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan HDP’li sanıkların, başka mahkemelerdeki yargılamalarının da bu dosyayla birleştirilmesi gündemde. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP milletvekilleri Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü propagandası”, “örgüt adına suç işleme”, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından devam eden yargılamanın, Kobani olaylarına ilişkin Ankara’da açılan dava ile birleştirilmesi talebinde bulundu. Sanıklara yöneltilen suçlara ilişkin eylemlerin 2016 öncesine ait ve benzer nitelikte olduğu belirtilerek, davaların Ankara 22. ACM’de birleştirilmesi istendi. Eski HDP Milletvekili Ayla Akat’ı yargılayan Diyarbakır’daki mahkeme de benzer bir talepte bulundu.

Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
GÜNDEM
Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

DEMİRTAŞ İÇİN DE GEÇERLİ

  • Kobani davası sanıklarından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması devam ediyor. Demirtaş, bu davada “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “terör örgütü propagandası”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarının da aralarında bulunduğu 10 ayrı terör suçundan yargılanıyor. Kobani davasının daha kapsamlı olduğu için söz konusu yargılamanın da Ankara 22. ACM’deki davayla birleştirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan, Ankara 22. ACM, iddianameyi kabul etmesinin ardından Ankara 19. ACM’ye bir müzekkere yazarak Demirtaş hakkındaki dosyadan iddianame örneğini istemişti. 37 kişinin katledildiği terör eylemlerine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK elebaşlarının da bulunduğu 108 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Yargılama 26 Nisan’da başlayacak.

Otuz yedi kişinin katili Demirtaş: Kobani'nin tanığı anlattı
GÜNDEM
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