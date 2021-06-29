Gündem Drift yapan şahıs 46 bin TL zararı karşılarken ek olarak hapis cezası aldı
KAYSERİ

Drift yapan şahıs 46 bin TL zararı karşılarken ek olarak hapis cezası aldı

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde belediyenin tesisi önündeki yeşil alanda aracıyla drift yapan şahıs, 46 bin 430 TL zararı karşılarken ayrıca mahkemece, kamu malına zarar vermekten 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Haber Merkezi İHA
Drift yapan şahıs 46 bin TL zararı karşılarken ek olarak hapis cezası aldı
Drift yapılan yeşillik alan

Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda aracıyla drift yaparak zarara sebep olan şahıs hakkında açılan dava sonuçlandı.

  • Belediyenin 46 bin 430 lira tutarındaki maddi zararını karşılayan şahıs, kamu malına zarar vermekten de 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

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