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KONYA

Konya haberleri: Drift yaparken kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldı

Drift yaparken kaldırımdaki yayaya çarpan ehliyetsiz sürücü serbest kaldı

Konya'da 19 yaşındaki Habip Harun, drift yaptığı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince kaldırımdaki Selçuk Baldan'a çarptı. Ağır yaralanan Baldan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve ehliyetinin olmadığı belirlenen Habip Harun M. ise sorgusunun ardından para cezası kesilip, serbest bırakıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Drift yaparken kaldırımdaki adamı böyle ezdi.
Drift yaparken kaldırımdaki adamı böyle ezdi.

Kaza, pazar günü saat 17.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi ve Küçük Kumköprü Caddesi kavşağında meydana geldi.

Cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Habip Harun M., drift yapmaya başladığı 18 KV 279 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Savrulan otomobil, park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobil ile bagaja poşet koymaya çalışan Selçuk Baldan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Habip Harun M.'nin aracının altında kalan Baldan, bir süre sürüklenip, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Baldan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Baldan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST

Kaza sonrası gözaltına alınan Habip Harun M.'nin, sürücü belgesi sahibi olmadığı belirlendi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Habip Harun M.'ye 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Habip Harun M.'nin kontrolünden çıkan otomobilin, Selçuk Baldan ile aracına çarptığı, Baldan'ın otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı.

Drift yaparken kaldırımda duran adamı ezdi
OYNAT 00:59
Drift yaparken kaldırımda duran adamı ezdi
Konya'da drift yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımdaki araca çarpan sürücü, bu sırada savrulan aracın çarpmasıyla yere düşen adamı ezdi.


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