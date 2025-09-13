Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Drift yapıp polisten kaçan sürücüye 65 bin TL ceza

Drift yapıp polisten kaçan sürücüye 65 bin TL ceza

14:5913/09/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Ehliyetine de 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Ehliyetine de 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle drift yapıp polisten kaçmaya çalışan Baran U.'ya (20), 65 bin TL idari para cezası yazıldı, ehliyetine 4 ay süreyle el konulup aracı 60 gün trafikten menedildi.

Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde polis ekipleri, drift yaptığı belirtilen 34 LM 200 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çevre Yolu üzerindeki bir petrol istasyonu arkasında ekiplerin önünü kesmesi üzerine sürücü, aracı bırakıp, koşarak uzaklaşarak yoldan geçen arkadaşının otomobiline binip kaçtı.


Konuya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün Baran U. olduğunu belirleyerek yakaladı. Baran U’ya ‘dur’ ihtarına uymamak, drift yapmak ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten toplam 65 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.




#inegöl
#bursa
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK BURS BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: KYK burs/öğrenim kredisi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?