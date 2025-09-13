Drift yapıp polisten kaçan sürücüye 65 bin TL ceza

Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde polis ekipleri, drift yaptığı belirtilen 34 LM 200 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çevre Yolu üzerindeki bir petrol istasyonu arkasında ekiplerin önünü kesmesi üzerine sürücü, aracı bırakıp, koşarak uzaklaşarak yoldan geçen arkadaşının otomobiline binip kaçtı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün Baran U. olduğunu belirleyerek yakaladı. Baran U’ya ‘dur’ ihtarına uymamak, drift yapmak ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten toplam 65 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.