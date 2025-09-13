Yeni Şafak
Yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı; 3 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı; 3 ölü, 7 yaralı

14:3113/09/2025, Cumartesi
DHA
Katliam gibi kaza.
Katliam gibi kaza.

Mersin'in Mut ilçesinde, yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Mut ilçesi ile Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyondaki kavunların da yol kenarına dağıldığı görüldü.


