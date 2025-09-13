Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Yanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

14:2913/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Araç sürücü hayatını kaybetti.
Araç sürücü hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde alev alıp yanan mıcır yüklü kamyonun şoförü Abdülkadir Yener hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Belenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Abdülkadir Yener’in kullandığı mıcır yüklü kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, kabinde sıkışan Yener’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yener’in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Diyarbakır
#Araç yangını
#Şoför
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?