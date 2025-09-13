Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Salihli’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Salihli’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

14:5513/09/2025, Saturday
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’dan Salihli istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 45 SC 3660 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Karaçil’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Latife Karaçil’e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaçil, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



#manisa
#salihli
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?