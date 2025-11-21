DSS ilaçlaması iki ayrı ölümle gündemde: İlk olarak 3 yaşındaki Karan daha sonra Böcek ailesi hayatını kaybetti

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, İstanbul’da 3 yaşındaki Karan Yazıcı, DSS isimli firma tarafından yapılan ilaçlamanın ardından böcek ilacı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı firmanın adı, Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden dört kişilik Böcek ailesinin ölüm dosyasında da geçiyor. 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ailesi, ilaçlamayı yapan DSS İlaçlama çalışanlarına ilacın çocuklar için risk oluşturup oluşturmadığını sorduğunu, ancak “zarar vermez” yanıtı aldığını ifade etti. Hangi maddenin kullanıldığına dair içerik açıklanmaması ve havalandırma konusunda yeterli bilgilendirme yapılmaması dikkat çekti. Ortak havalandırma nedeniyle kimyasalın çocuğun odasına yayıldığı değerlendiriliyor.

19 Nisan gecesi kusma ve halsizlik başlayan Karan, 20 Nisan’da hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan analizlerde darp izine rastlanmazken, gıda zehirlenmesi ve enfeksiyon ihtimalleri tamamen dışlandı.

🚨🚨🚨 #SONDAKİKA | ÖZEL HABER



İŞTE DSS İLAÇ ŞİRKETİNİN NİSAN AYINDAKİ İLK VAKASI: 2 YAŞINDA 1 ÇOCUK DAHA ÖLDÜ



18 Nisan’da bir ev ilaçlandı.

19 Nisan’da bir çocuk kusmaya başladı. 20 Nisan’da o çocuk öldü.



Adli Tıp Kurumu, 6 sayfalık mütalaasında bu ölümün nedenini net bir… pic.twitter.com/HqaSyHzC22 — Rojda Altintaş (@rojdaaltints_) November 21, 2025

Olayın bir diğer kritik yönü ise, aynı firmanın, Fatih’te kaldıkları otelde rahatsızlanan dört kişilik Böcek ailesinin ölümünden önce de otel 1. kattaki otel odasında ilaçlama yapmış olması. Her iki dosyada da şirketin uygulamaları ve kullandığı maddeler mercek altına alındı.

Otel sahibi gözaltında

İlaçlama şirketi sahibi Z.K. ile ilaçlama şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklama kararı verildi. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmişti. Simitçi olan M.K. da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Soruşturma devam ederken adli kontrol şartı ile serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.







