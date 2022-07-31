Dualar Rasim Abi'ye

Türk edebiyatının usta kalemi ve yazarımız Rasim Özdenören için Çankaya’daki Abdulhadi Kurtuluş Merkez Camii’nde mevlit okundu, dua edildi. Özdenören ailesini yakınları, sevenleri ve cami cemaati yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz hafta Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları hastanesinde hayata gözlerini yuman Özdenören, vefatının 7’nci gününde dualarla anıldı.

Rasim Özdenören

23 Temmuz’da 82 yaşındayken hayatını kaybeden Özdenören, Eyüp Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. “Çok Sesli Bir Ölüm”, “Çözülme”, “Gül Yetiştiren Adam”, “Denize Açılan Kapı”, “Uyumsuzlar” ve “Kent İlişkileri”nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Özdenören, 7 Güzel Adam’ın son temsilcisi olarak anılıyordu. Özdenören, gazetemizde de 27 yıldır köşe yazısı kaleme alarak okuyucularına sesleniyordu.

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HAYAT Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakk'a yürüdü