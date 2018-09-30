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Düğünü olduğu gün toprağa verildi

Düğününün olduğu gün toprağa verildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi 53. Sokak’ta bulanan bir binanın 8. katındaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybeden Veli Kalkan’ın cenazesi, Nurdağı ilçesinin İçerisu Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Düğününün olduğu gün toprağa verilen genç adamın cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.
Düğününün olduğu gün toprağa verilen genç adamın cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınan cenaze, kına gecesinin yapılacağı İçerisu Mahallesi’ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınan talihsiz damat, evlerinin önündeki aile mezarlığına defnedildi. Bir gün öncesinde kına gecesine katılmayı planlayan yakınları ve tanıdıkları ise bir gün sonra ise Veli Kalkan’ın cenazesine katılarak, ailesine taziyede bulundu.

  • Cenaze törenine katılan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, “Gerçekten çok acı bir olay bugün düğünü olacaktı. Mutlu bir gününde cenaze törenine katılmak gerçekten elem verici bir şey. Allah ailesine ve bizlere sabır versin. Allah rahmet eylesin” dedi.

Veli Kalkan’ın amcası olan Mahalle Muhtarı Bektaş Kalkan ise “Bugün düğünü vardı. Balkonda telefonla konuşurken dengesini kaybederek, düşmüş. Çok acı bir durum. Allah kimsenin başına böyle bir durum vermesin” şeklinde konuştu. Yaşanan olay nedeniyle büyük acı yaşayan Baba Mustafa Kalkan ise düğün yerine taziyeye gelen yakınlarının başsağlığı mesajlarını kabul etti.

Kına gecesi olacağı gün balkondan düştü

  • Öte yandan Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi’nde 29 Eylül Cumartesi günü kınası bulunan Veli Kalkan’ın, 1 Ekim Pazartesi günü ise Gaziantep’te düğün merasimi gerçekleştirilecekti.

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan’ın kuzeni olan Veli Kalkan’ın düğün davetiyelerinin basıldığı öğrenildi.

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