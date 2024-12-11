Düne kadar 'Esed ile görüşülsün' diyen CHP, Suriye'nin yeni yönetimine akıl verdi: Atatürk'ü okuyun

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle dün bir araya geldi. El-Beşir, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki iki ay boyunca gerekli tüm çalışmaları kolaylaştırmak için eski hükümet üyelerini, İdlib ve çevresindeki yönetimden bazı yöneticileri davet ettik" dedi.