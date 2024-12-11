Düne kadar 'Esed ile görüşülsün' diyen CHP, Suriye'nin yeni yönetimine akıl verdi: Atatürk'ü okuyun

Beşşar Esed rejiminin yıkıldığı günlerde Şam rejimi ile diyalog kurulması çağrısı yapan CHP'den, Suriye'nin yeni yönetimine uyarı geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Laikliği ve demokrasiyi benimsemezseniz ülkeniz küresel güçlerin satranç tahtası olmaya devam eder." diyerek yeni yönetimden Atatürk'ü okumalarını istedi.
Suriye Milli Güçleri, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı operasyon başlattı.
61 yıllık Baas rejimini 8 Aralık'ta resmen deviren Suriyeli devrimciler, ülke genelinde kontrolü eline aldı.
Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle dün bir araya geldi. El-Beşir, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki iki ay boyunca gerekli tüm çalışmaları kolaylaştırmak için eski hükümet üyelerini, İdlib ve çevresindeki yönetimden bazı yöneticileri davet ettik" dedi.
CHP, Suriye'nin yeni yönetimine akıl verdi: Atatürk'ü okuyun
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Suriye'nin yeni yönetimine uyarıda bulundu.
Rejim düşerken Esed ile görüşülmesi çağrısı yapmıştı
Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek ve milyonları direkt etkileyen olaylar silsilesinde, Türkiye'nin verdiği mesajlar büyük dikkat çekerken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri ise alay konusu olmuştu.
CHP'nin dış politika vizyonunu özetler nitelikte konuşan Özel, Esad için, "Temas sağlanlamalı" çağrısını yapmıştı.
Özel'in sözlerinden 24 saat geçmeden ise 61 yıllık kanlı rejim tarihe karışmıştı.