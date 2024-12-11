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Düne kadar 'Esed ile görüşülsün' diyen CHP, Suriye'nin yeni yönetimine akıl verdi: Atatürk'ü okuyun

Düne kadar 'Esed ile görüşülsün' diyen CHP, Suriye'nin yeni yönetimine akıl verdi: Atatürk'ü okuyun

Hüseyin Berk
20:5411/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muhammed el-Beşir öncülüğünde kurulan yeni Suriye hükümetine 'Atatürk' okumaları yönünde akıl verdi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muhammed el-Beşir öncülüğünde kurulan yeni Suriye hükümetine 'Atatürk' okumaları yönünde akıl verdi.

Beşşar Esed rejiminin yıkıldığı günlerde Şam rejimi ile diyalog kurulması çağrısı yapan CHP'den, Suriye'nin yeni yönetimine uyarı geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Laikliği ve demokrasiyi benimsemezseniz ülkeniz küresel güçlerin satranç tahtası olmaya devam eder." diyerek yeni yönetimden Atatürk'ü okumalarını istedi.

Suriye Milli Güçleri, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı operasyon başlattı.

61 yıllık Baas rejimini 8 Aralık'ta resmen deviren Suriyeli devrimciler, ülke genelinde kontrolü eline aldı.

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle dün bir araya geldi. El-Beşir, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki iki ay boyunca gerekli tüm çalışmaları kolaylaştırmak için eski hükümet üyelerini, İdlib ve çevresindeki yönetimden bazı yöneticileri davet ettik" dedi.

CHP, Suriye'nin yeni yönetimine akıl verdi: Atatürk'ü okuyun

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Suriye'nin yeni yönetimine uyarıda bulundu.

"Laikliği ve demokrasiyi benimsemezseniz ülkeniz küresel güçlerin satranç tahtası olmaya devam eder."
diyen Sözcü Yücel,
"Atatürk’ü okuyun ve yüz yıl önce o ne yaptıysa aynısını yapın."
dedi.

Rejim düşerken Esed ile görüşülmesi çağrısı yapmıştı

Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek ve milyonları direkt etkileyen olaylar silsilesinde, Türkiye'nin verdiği mesajlar büyük dikkat çekerken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri ise alay konusu olmuştu.

CHP'nin dış politika vizyonunu özetler nitelikte konuşan Özel, Esad için, "Temas sağlanlamalı" çağrısını yapmıştı.

Özel'in sözlerinden 24 saat geçmeden ise 61 yıllık kanlı rejim tarihe karışmıştı.


#CHP
#Suriye
#Deniz Yücel
#Özgür Özel
#Beşşar Esed

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