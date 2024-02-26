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Dünyadaki rakiplerimiz endişeye kapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış politikada artan itibarının gerisinde güçlü bir savunma sanayii olduğuna dikkat çekerken sözü Kaan’a getirdi: 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA’ları koruyor. Kaan ile 5. nesil uçak üretebilen 4 ülkeden biri olduk. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde dört gündür Kaan konuşuluyor. Umutlarını Türkiye’ye bağlamış dostlarımız bu başarılarımızla gurur duyarken, elbette rakiplerimiz endişeye kapılıyor.

04:00 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:55 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda 75 bin kişiye hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda 75 bin kişiye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak Kaan nedeniyle rakiplerin endişeye kapıldığını söyledi.

Adana İstasyon Meydanı'nda 75 bin kişiye hitap eden Erdoğan, “Dış politikada Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız. Türkiye sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

DESTAN YAZIYORUZ

Dış politikada Türkiye'nin artan itibarının gerisinde güçlü bir savunma sanayii olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz artmıştır. Türkiye savunma sanayii alanında adeta bir destan yazıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. Kendi tasarımımız, milli denizaltımızı inşa etme aşamasındayız. İHA ve SİHA alanında zaten dünyada ilk üç ülkeden biriyiz. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Muharip Uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Bu gurur 85 milyon olarak hepimizindir. Gelecek yıllarda yapılanların çok daha fazlasını, daha modernini, daha gelişmişini, daha güçlüsünü, daha ilerisini yapacağız.”

MÜJDELER VERECEĞİZ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın uçak gemisinin bir üst segmentini yapmak için çalışmalar yürüttüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son dört gündür Kaan konuşuluyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Umutlarını Türkiye'ye bağlamış dostlarımız bizim bu başarılarımızla gurur duyarken, elbette rakiplerimiz de endişeye kapılıyor. Daha ne müjdeler vereceğiz.”

MAZLUMLARINIZ UMUDUYUZ

“Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız ki bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler Kaan'a bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlar ise büyüyen, güçlenen, mazlumların umudu haline gelen bir Türkiye görüyor.”

Erdoğan, Türkiye'nin başarılarının kendilerinin azmini artırırken, dost ve kardeş ülkelere de cesaret aşıladığını, özgüven kazandırdığını sözlerine ekledi.

Kirli ittifakla demleniyorlar

CHP başta olmak üzere muhalefetin haline dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle didişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların ülkenin herhangi bir derdiyle gerçekten dertlenmediklerini görüyoruz. Kendi çıkarlarından başka hiçbir şey gözü görmeyenlerin, Adana'nın sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir mi? Biz, ‘Gerçek belediyecilik’ diyoruz. Onlar ise kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Kirli ittifaklarla, hani çay demlersiniz ya, demleniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar.”

Şero’yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar

“Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkardıkları, peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı” diyen Erdoğan, "Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu cumhurbaşkanı adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Mesele, ülke yönetimine talip olma iddiası değilmiş. Mesele sadece kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesiymiş. CHP yönetimi, sadece bu ülkenin muhalefet enerjisini özellikle sömürüp işe yaramaz hale getirmekle bile, millet ve tarih nezdinde sigaya çekilmeyi hak ediyor.”

Bir yaş daha büyüdük

Konuşmasının bu bölümünde alandakilerin “Doğum gününüz kutlu olsun” sözleri üzerine Erdoğan, “Sağ olun. Bir yaş daha büyüdük” dedi. Alana, bugün doğum günü olan Erdoğan'ın, annesi ile fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “Seni doğurana gurban oluruz, doğum günün kutlu olsun Reis” yazan afiş asıldı. Miting alanında, "Adana 5'ten büyüktür", pankartı ile Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu afişin yanı sıra AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri de yer aldı.

Vatana sadakatle hizmetin örneğisiniz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 70. doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Kutlama mesajında Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, “Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır” ifadelerini kullandı. Aliyev “Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz” vurgusu da yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da dikkat çeken açıklamalar: Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da dikkat çeken açıklamalar: Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da İstasyon Meydanı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Adana 31 Mart'ta verdiği destekle destan yazacak. Kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol verir mi? dedi. Muhalefetin parti içi kavgadan başlarını kaldıramadığını belirten Erdoğan, "CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir. Biz gerçek belediyecilik diyoruz onlar kapalı kapılar ardında birbirinin kuyusunu kazıp demleniyor" ifadelerini kullandı. Savunma sanayi alanındaki başarıların başlangıç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin örnek gösterdiği ülkelerde KAAN konuşuluyor. Rakiplerimiz endişeye kapıldı, yeni müjdeler yolda. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor" açıklamasında bulundu.


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