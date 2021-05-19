Gündem Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü dehşet saçtı Eşim beni böyle görürse boşar
BURSA

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü dehşet saçtı: Eşim beni böyle görürse boşar

Bursa’da kontrol noktasında polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kullandığı otomobili ekiplerin üzerine süren alkollü sürücü dehşet saçtı. 2 kilometrelik kovalamaca ile yakalanan 26 yaşındaki sürücü Tolga A. "Eşim beni böyle görürse boşar. Çocuğumun mama parasını kelepçeye verdim. Tüm Türkiye görsün" dedi.

Haber Merkezi İHA
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü dehşet saçtı: Eşim beni böyle görürse boşar
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü dehşet saçtı.

Olay dün gece Çalı yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi.

Uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uyumayan ve ardından kaçmak isterken dubalara çarparak faciaya davetiye çıkaran Tolga A. (26) 16 AGR 524 plakalı aracıyla az kalsın görevli polisleri eziyordu.
Yaklaşık 2 km süren kovalamacının ardından etkisiz hale getirilen 216 promil alkollü sürücünün kameralar önünde kendisini savunması çabası akıllara durgunluk verdi.

Görükle’de oturan Tolga A. arkadaşlarıyla Küçük Sanayide alkol aldığını, polise yakalanmamak için kontrol noktasında durmadığını, polisleri ezme gibi bir amacı olmadığını söyledi.

BEN TERÖRİST DEĞİLİM

Tolga A. polislerden kelepçesini çıkarmalarını isteyerek, "Valla özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Ben vatan haini, terörist değilim. Karım valla beni boşayacak abi. Ben vatanımı da polisimi de seviyorum. İstediğiniz cezayı kesin ama ben vatan haini değilim. Yanlışlıkla oldu. Tüm Türkiye görsün, çocuğumun mama paralarını kelepçeye verdim" diye konuştu. Şahıstan şikayetçi olan polisler de, "Sen bizim hayatımızı tehlikeye düşürdün. Bizim de eşimiz, çocuğumuz var. Ölüyorduk" dediler.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan alkol testinde 216 promil alkol tespit edilen sürücüye toplamda 6 bin 644 lira para cezası kesildi.
Öte yandan yaşanan olaydan sonra kontrol noktasında görev yapan polislerin alkollü vatandaştan şikayetçi olduğu ve şahısın işlemlerinin tamamlanması için karakola götürüldüğü öğrenildi.

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