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Gündem Dur ihtarına uymayan Suriyeli Alinin ölümüne neden olan polis Yere düşerken silahım ateş aldı
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'Dur' ihtarına uymayan Suriyeli Ali'nin ölümüne neden olan polis: Yere düşerken silahım ateş aldı

Adana'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymaması üzerine vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan polis memuru F.K.'nın ifadesinde, "Koşarken elimde eldiven bulunduğundan ve çok sendeleyip, yorulduğumdan yere düştüm. Yere düşerken de silah ateş aldı" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Suriyeli gencin vurulmasından sonra polis memuru F.K tutuklandı.
Suriyeli gencin vurulmasından sonra polis memuru F.K tutuklandı.

Önceki gün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan Ali Hemdan, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti.

Adana'da uygulama esnasında kaçan Suriyeli genci vuran polis tutuklandı
GÜNDEM
Adana'da uygulama esnasında kaçan Suriyeli genci vuran polis tutuklandı
  • İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Ali Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hemdan'ı vuran tabancayı ateşleyen polis memuru F.K., olaydan heme sonra Adana Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Gözaltına alınan polis memuru, dün sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Polis memuru F.K. savcılık ifadesinde, şunları söyledi:
"Saat 12.00 civarında ölen şahsı, yanında başka bir şahısla bize doğru gelirken gördüm. Şahıslar biraz tedirgin davrandılar. Ben şahısların yanına gittim. Ölen çocuğun yanındaki şahsı aldım. Ölen çocuk kaçmaya başladı. Diğer şahsı arkadaşlarıma teslim edip, kaçan çocuğun arkasından koşmaya başladım. Hatta arkadan da polis memuru arkadaşım İ.K. koşuyordu. Ben çocuğu durması için birçok kez uyardım. Çocuk, ara sokaklara girince belimden silahımı çıkarıp, mermiyi namluya sürdüm ve arkasından koşuyordum. Dediğim gibi ara sokaklara girdiğim için ve sokaklar sıkıntılı şahısların oturduğu yerler olduğu için, biraz da kendimi güvende hissetmek için elime silahı almıştım. Ben şahsın bana doğru döndüğünü görmedim."

  • Lastik patlama sesi gibi bir ses duyulduğunu belirten F.K, "Diğer şahıslar da ve ölen çocuk da benim silah sıktığımı düşünerek, dönmüş olabilir. Ben de o an panikledim. Koşarken elimde eldiven bulunduğundan ve çok sendeleyip yorulduğumdan o sırada yere düştüm. Yere düşerken de silah ateş aldı. Ben kesinlikle silahı şahsa doğrultmadım. Sadece şahsı yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Aramızda 30 mesafe vardı

Ölen Suriyeli Ali Hemdan ile aralarında 30 metre mesafe olduğunu iddia eden F.K., şöyle konuştu:
"Silahın ateş almasının ardından çocuk yere düştü. Ben hemen yanına gittim. Vurulduğunu görünce telsizden ve cep telefonundan 112'yi aradım. Ölen şahsı tanımıyorum. Şüpheli bir şahıs olabileceğini düşünerek, müdahale etmek istedim. Kesinlikle vurmak amacım yoktu. Dediğim gibi hem kendimi güvene almak hem de şahsı korkutup, durdurmak amacıyla silahımı çıkardım. Aslında havaya ateş edecektim. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir olay başıma geldi."

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