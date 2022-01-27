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ADANA

Durağı da sahiplendiler

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ Belediyesi’nin üç yıl önce okula giden çocuklar için yaptırdığı ahşap durağı sahiplendi. Boyanan durağa büyükşehir tabelası asıldı. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, tepkisini “Bizim belediyeyi de boyayıp Büyükşehir tabelası asmanızdan korkuyoruz!” sözleriyle dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Durağı da sahiplendiler
Çocuklar için yapılan ahşap durak.

Adana’da AK Parti’li Aladağ Belediyesi tarafından üç yıl önce okula giden çocuklar için ahşaptan bir durak yapıldı.

Bu durak, CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplenildi. Büyükşehir belediyesi durağı kırmızı renge boyadı.

Durağın üstüne de büyükşehir tabelasını yerleştirdi.

KARALAR'A TEPKİ

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’a tepkisini dile getirdi.

Akgedik, “Bizim üç sene önce okul çocukları için ahşaptan yaptığımız durağı, kırmızıya boyayıp tabela asmışsınız. Bizim belediyeyi de boyayıp Büyükşehir tabelası asmanızdan korkuyoruz!” dedi.

İBB'YE ÖZENDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, geçmiş dönemde başlatılan projeleri ve AK Parti’li belediyelerin hayata geçirdiği uygulamaları sahiplenerek, sık sık kendi projeleriymiş gibi yansıtmasıyla gündeme geliyor.

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