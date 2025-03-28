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Durakta otobüs beklerken dehşeti yaşadılar: Altı yaralı

Durakta otobüs beklerken dehşeti yaşadılar: Altı yaralı

22:5928/03/2025, Cuma
DHA
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Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifadesi için emniyete götürüldü.
Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifadesi için emniyete götürüldü.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Bu sırada durakta bekleyen altı kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, iki kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bursa,'da, kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Alaa Kasaab yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut C., Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı.

İki kişinin durumu ciddi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mesut C. ile Metin K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.



#Bursa
#Kaza
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