Durakta otobüs beklerken dehşeti yaşadılar: Altı yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mesut C. ile Metin K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.