Düşen yolcu asli kusurlu

Adana’da, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen minibüsten düşerek hayatını kaybeden kadın, İstanbul Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda “hareket halindeki araçtan inmek isteyerek kendi can güvenliğini tehlikeye attığı” gerekçesiyle asli kusurlu olarak değerlendirildi. Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde geçen yıl 6 Haziran’da kapısı açılan dolmuştan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Servet Altundağ’ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla şoför Turgay A’nın yargılandığı mahkemeye ulaşan kusur raporunun ardından yargılama tamamlandı.

MİNİBÜS DURMADAN KAPIYI AÇTI

Raporda, hayatını kaybeden Servet Altundağ’ın “Yolcu olarak bulunduğu minibüsün durmasını beklemeden, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak hareket halindeki araçtan inmek istemesi sonucu kazanın meydana geldiği, Altundağ’ın gereken dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı” sebebiyle asli kusurlu bulunduğu belirtildi. “Minibüsü durdurmadan yolcu kapısını açtığı” gerekçesiyle tali kusurlu bulunan şoför Turgay A. ise mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapse çarptırılıp hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

ÖLEN EŞİM, SUÇLU OLAN EŞİM

Kazada eşini kaybeden Mehmet Altundağ, İstanbul Adli Tıp Kurumunun eşinin asli, şoförün tali kusurlu bulunmasına yönelik raporu nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Eşinin ölümüne neden olan şoföre verilen hapis cezasını az bulduğunu belirten Altundağ, Adli Tıp Kurumu raporuna tepki göstererek, şöyle konuştu: “Raporda ne hikmetse eşim asli kusurlu bulunmuş. Ölen eşim, suçlu olan eşim. Bu nasıl bir karar?.” Altundağ’ın avukatı Hikmet Kazancı da karara itiraz ettiklerini dile getirdi.

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