Düzce'de bir simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor

Koronavirüs ile mücadele edilmesi amacıyla Düzce’de tedbirleri kapsamında yaya trafiğinin kontrollü verildiği İstanbul Caddesi’nde 20 senedir simit satan İsmail Yıltaş, sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine yardımcı olmak için HES kodu ile simit satmaya başladı.
Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından harekete geçen simitçi Yıltaş, HES kodu almayan müşterilerine ise HES kodunu nasıl alabileceklerini tarif ediyor.
HES kodu olmayan simit yok
Simit tezgahının camına “Caddeye giriş ve çıkışlarda HES Kodu mecburiyeti getirilmiştir. Salgında mücadelede görevlilere yardımcı olmak için lütfen HES Kodunuzu alın" yazısı asan 20 senelik simitçi İsmail Yıltaş, siperlik, maske ve eldiven takarak müşterilerine hizmet veriyor. Müşterilerine de HES kodu olup olmadığını soruyor.
Farkındalık oluşturmak istedim
Son zamanlarda da Düzce’de vaka sayılarının oldukça arttığını belirten Yıltaş, "Bu nedenle Valilik kararıyla İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi girişlerinde HES kodu mecburiyeti getirildi. Biz de bunun farkındayız. Vatandaşa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla simit satışlarımızda 'HES kodunuzu aldınız mı' diye sorular soruyoruz. Herkesi HES kodunu almaya teşvik etmek için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. İnşallah bizlerde salgınla mücadelede görevli arkadaşlarla yardımcı olmak için vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz” diye konuştu.