Düzce'de bir simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor

Koronavirüs ile mücadele edilmesi amacıyla Düzce’de tedbirleri kapsamında yaya trafiğinin kontrollü verildiği İstanbul Caddesi’nde 20 senedir simit satan İsmail Yıltaş, sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine yardımcı olmak için HES kodu ile simit satmaya başladı.

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Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından harekete geçen simitçi Yıltaş, HES kodu almayan müşterilerine ise HES kodunu nasıl alabileceklerini tarif ediyor.

Simit sattığı tezgahın camına HES kodu mecburiyetini hatırlatan uyarı yazısı asan İsmail Yıltaş, görevlilere yardımcı olmak ve artan vakaların önüne geçebilmek için HES kodu ile simit satmaya başladığını söyledi.

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HES kodu olmayan simit yok

Simit tezgahının camına “Caddeye giriş ve çıkışlarda HES Kodu mecburiyeti getirilmiştir. Salgında mücadelede görevlilere yardımcı olmak için lütfen HES Kodunuzu alın" yazısı asan 20 senelik simitçi İsmail Yıltaş, siperlik, maske ve eldiven takarak müşterilerine hizmet veriyor. Müşterilerine de HES kodu olup olmadığını soruyor.

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İsmail Yıltaş, HES kodu olmayanlara simit satmıyor.

TEKNOLOJİ HES kodu nasıl alınır?

Farkındalık oluşturmak istedim

Son zamanlarda da Düzce’de vaka sayılarının oldukça arttığını belirten Yıltaş, "Bu nedenle Valilik kararıyla İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi girişlerinde HES kodu mecburiyeti getirildi. Biz de bunun farkındayız. Vatandaşa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla simit satışlarımızda 'HES kodunuzu aldınız mı' diye sorular soruyoruz. Herkesi HES kodunu almaya teşvik etmek için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. İnşallah bizlerde salgınla mücadelede görevli arkadaşlarla yardımcı olmak için vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz” diye konuştu.