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Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin silahla öldürülmesine ilişkin açıklama:

Düzce Valiliği, hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle av tüfeğiyle sahipsiz köpeği öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

12:40 - 6/08/2024 Salı
AA
Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin öldürülmesine ilişkin açıklama
Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin öldürülmesine ilişkin açıklama

- "Şüpheli şahsın olayda kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemlere başlanılmıştır.


Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce konuyla ilgili idari inceleme başlatılmıştır."


Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam Yayakbaşı köyündeki gölet kenarında bir kişinin köpeği silahla vurarak öldürdüğünün 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.


Kolluk güçlerinin olay yerinde yaptığı araştırmada belirlenen şüphelinin ifadesinin alındığı anlatılan açıklamada, bu kişinin, sahipsiz köpeğin büyükbaş hayvanlarına zarar verdiği için eylemi gerçekleştirdiğini ifade ettiği aktarıldı.


Açıklamada, "Şüpheli şahsın olayda kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemlere başlanılmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce konu ile ilgili idari inceleme başlatılmıştır."




#ceza
#Düzce
#Gölet
#köpek
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