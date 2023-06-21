Düzce'de arıcılar ormandaki kovanlarına selde zarar gören yoldan güçlükle ulaştı

Sel nedeniyle zarar gören orman yolunda ATV ile sular içinden ilerleyen Ilgın, kovanlarının bulunduğu bölgeye güçlükle ulaştı.
Arıcılardan Turgut Ilgın, Hacıyeri köyü Beşpınar mevkisindeki arılarının selden etkilendiğini düşünerek bölgeye hareket etti.
Sel nedeniyle zarar gören orman yolunda ATV ile sular içinden ilerleyen Ilgın, kovanlarının bulunduğu bölgeye güçlükle ulaştı.
Turgut Ilgın, bölgede birçok kişinin arıcılık yaptığını, izole bölge olan ormanlık alanda damızlık arı yetiştirdiğini söyledi.