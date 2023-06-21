Düzce'de arıcılar ormandaki kovanlarına selde zarar gören yoldan güçlükle ulaştı

İlçede iki gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış yüzünden yolların zarar görmesi nedeniyle arılarına ulaşamadığını belirten Ilgın, "Özellikle bal dönemlerinde her ihtimale karşı arılarımızın melezleşmemesi için damızlık arılarımızı ve bal arılarımızı hiçbir etkileşim olmayan bu bölgeye getirdik. Bu bölge çok sarp bir alan. Sel felaketi nedeniyle arılarımızın durumundan endişe ederek ATV'lerle çok zorlu yollardan geldik. Birçok yeri kendimiz çabamızla açarak buraya ulaştık. Yolun yaklaşık 2 kilometre kadarını yürüyerek geldik. Çok şükür arılarımızı kontrol ettik. Herhangi bir problem olmaması bizi çok sevindirdi." diye konuştu.