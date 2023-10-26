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Düzce'de feci olay: Otomobilden sızan gazdan zehirlendiler

Düzce'de 5 kişilik bir aile otomobilden sızan gazdan zehirlendi. Tedavisi süren 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

17:40 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Düzce

Düzce

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Metin C'nin (49) kullandığı otomobilin LPG sisteminde oluşan arıza nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi.


Aracın içini gaz kokusu kapmaması üzerine Yeşilyayla mevkisinde duran sürücü durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Sakarya ve Düzce'den olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen sürücü ile araçtaki diğer aile üyeleri Ahmet (43), Aysima Nur ile çocuklar Sema ve Hilal C'yi iki kentteki hastanelere kaldırdı.


Üç kişi tedavi altında

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 kişinin iyi olduğu, Hendek Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 kişiden çocuklar Sema ve Hilal C'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




#Düzce
#araç
#otomobil
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