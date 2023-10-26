Düzce'de feci olay: Otomobilden sızan gazdan zehirlendiler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve 47 evin etkilendiği yangın söndürüldü. Yağcılar köyünde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve evlerin birbirine yakın olması nedeniyle büyüyen yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dün akşam kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında 47 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvanlar ile tarım aletlerinin de zarar gördüğü yangın dronla görüntülendi.