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Düzce'de projeler kesintisiz devam ediyor: Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi açılıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi açılış etkinliği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile 8 Ocak Pazartesi Günü Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde yapılacak.

17:01 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:02 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Düzce Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ni açılış etkinliği ile başlatacak.
Düzce Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ni açılış etkinliği ile başlatacak.

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hazırlanan Düzce Ulaşım Master Planı’ndan sonra Avrupa Birliği fonlarından destek alan sürdürülebilir ulaşım sistemlerini destekleyen projeler konusunda da girişimde bulunmuştu. Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi’nden 1 Milyon 350 bin Euro hibe almaya hak kazanan Düzce Belediyesi projenin uygulama aşamasına geçmesi amacıyla düzenlenen açılış etkinliğine ev sahipliği yapacak.


Türkiye’de büyükşehirlerden sonra il bazında ilk ve tek olma özelliğini taşıyan ve Düzce Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak.


Ulaşım ağı oluşturulup kentsel gelişim desteklenecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yakından takip ettiği ve Düzce’nin uzun yıllar öngörülen kent içi ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi projelerine rehberlik edecek 1 Milyon 350 Bin Euro hibeli proje planının temel amacı, Düzce'de yaşanabilir bir çevre ve etkili bir ulaşım ağı oluşturarak kentsel gelişimi desteklemek olacak.


Ulaşım sistemlerinin benimsemesi teşvik edilecek

Proje kapsamında toplu taşıma sistemlerindeki etkinlik ve erişilebilirliği artırmak, çevre dostu alternatiflerin teşvik edilmesi, altyapının güçlendirilmesi, aktif ulaşımın teşvik edilmesi ve akıllı trafik yönetimi gibi unsurları içeren geniş kapsamlı bir planı hayata geçirilecek. Plan, ulaşım alanında karşılaşılan mevcut sorunları analiz ederek çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmeyi amaçlıyor. Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, karbon salınımını düşürmek ve ulaşımın maliyet etkinliğini artırmak için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca teknolojik yenilikler entegre edilerek akıllı ulaşım sistemlerinin benimsenmesi teşvik edilecek


#Düzce Belediyesi
#Faruk Özlü
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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