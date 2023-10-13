Düzce'de terör operasyonu: Yakalanan şüpheli tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucu Kilis, Gaziantep ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu üç zanlı yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanırken, diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.