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Düzce'de terör operasyonu: Yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu terör örgütü üyesi B.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23:20 . 13/10/2023 Cuma
AA
Adreste yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

Adreste yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.Ç'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen B.Ç'nin evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Ç, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.


#Düzce
#operasyon
#PKK/PYD
#terör
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