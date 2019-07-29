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İSTANBUL

Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası

E-5'te zincirleme trafik kazası: Trafik felç

Eyüpsultan'da D-100 Karayolu'nun Edirnekapı mevkisinde, Ankara istikametine giden dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber Merkezi DHA
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası
DHA
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası
DHA
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası

İstanbul Eyüpsultan'da D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralanırken, Ankara İstikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 VF 1500 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi önce önündeki bir araca ardından başka bir araca vurdu. Kazada taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Aykuter Nuhoğlu, "Taksideki yolcu biraz fenalaştı boynunu incitmiş galiba, onun dışında başka yaralı yok" dedi.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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