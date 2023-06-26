'e-Devlet'e siber saldırı' iddialarına yanıt: Veri sızdırılması mümkün değil

'e-Devlet'e siber saldırı" iddialarına yalanlama.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet Kapısı'ndan veri sızdırıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
63 milyon kullanıcı bulunuyor
Bu yılın sadece ilk 6 ayında e-Devlet Kapısı'na 2 milyar 307 milyonun üzerinde giriş gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 3,5 milyarın üzerinde işlem yapıldığını bildiren Koç, Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı, tüm işlemlerini telefonlardan ve bilgisayarlardan gerçekleştirdiği 2020 yılında dahi e-Devlet Kapısı'na yapılan giriş sayısının 2 milyar 306 milyon olduğunu söyledi.
Bu yılın sonuna kadar 4,5 milyar giriş hedeflediklerini dile getiren Koç, bu yılın ilk yarısında en çok Sosyal Güvenlik Kurumuna ait "SGK tescil ve hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "sosyal yardım bilgileri sorgulama" hizmetlerinin kullanıldığını ifade etti.
"Eğitim hayatımız ile alakalı hizmetlere tek bir sayfadan erişebileceğiz"
Koç, gelecek dönemde de yeni hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara ulaştıracaklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:
"Yeşil e-Devlet Kapısı projesi için çalışma başlattık"
Çevre bilincinin önemine de değinen Koç, yeşil e-Devlet Kapısı projesi ile e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetler sayesinde kağıt tüketiminin, karbon ayak izinin, sera gazı salımının ne kadar azaltıldığını belirlemek üzere çalışma başlattıklarını bildirdi. Koç, "Bu proje kapsamında e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetler dikkate alınarak, fiziki ve elektronik ortamda üretilen evrak sayısı, tüketilen/tasarruf edilen kağıt sayfa sayısı, kamu hizmeti alabilmek için kullanılan kara taşıtının yarattığı sera gazı salınımı hesaplanacak" diye konuştu.
e-Devlet Kapısı'nın sadece kağıttan tasarruf sağlanan bir platform olmadığına işaret eden Başkan Koç, şunları kaydetti:
"e-Devlet Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor"
Vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, siber güvenliğe de önem verdiklerini, bilgilerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Koç, kullanıcıların e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza, elektronik kimlik kartı veya internet bankacılığı ile sisteme giriş yaparak sadece kendilerine ait bilgilere erişebildiğini dile getirdi.
Koç, kullanıcıların, e-Devlet Kapısı hizmetlerini kullanmak istediklerinde, kurumla bağlantı kurulduğunu ve kurumda tutulan verilerin gösterildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
Vatandaşlara siber güvenlik uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, siber güvenliğin, önce bireyin kendisinde başladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz vatandaşlarımızın siber güvenlik, kişisel veriler gibi konularda farkındalıklarının artması için de e-Devlet Kapısı'nı geliştiriyoruz. Bu sebeple e-Devlet Kapısı'na iki aşamalı giriş özelliğini getirdik. Şu anda da iki aşamalı giriş aktif eden kullanıcı sayımız 1,3 milyonu aşmış durumda. Bu sayının 1 milyonu geçmesi sevindirici olmakla birlikte biz tüm kullanıcılarımızdan iki aşamalı giriş özelliğini aktif etmelerini istiyoruz."