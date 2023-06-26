'e-Devlet'e siber saldırı' iddialarına yanıt: Veri sızdırılması mümkün değil

"e-Devlet Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor. Sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil. Ayrıca bu iddiaları ortaya atanlar, 85 milyonun verilerinin çalındığını söylüyorlar. Hali hazırda e-Devlet Kapısı'nda 63 milyon kullanıcımız bulunuyor. Bu da iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor. Siber güvenlik birimimiz çalındığı iddia edilen verileri, satışa çıkartıldığı web sitelerini de inceledi. Söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu tespit etti. Geçmişte oltalama saldırıları vasıtasıyla ele geçirilen bu verilerin değişik dönemlerde dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bu olaylarla ilgili de kamuoyumuzu hızlıca bilgilendiriyor, aynı zamanda da gerekli idari ve hukuki süreçleri de yürütüyoruz."