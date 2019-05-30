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SAMSUN

Samsun'da Ecrin Kurnaz'a ait ayakkabısının diğer teki de bulundu

Ecrin bebeğin ayakkabısının diğer teki de bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ecrin Kurnaz
Ecrin Kurnaz

Samsun'da Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

DHA
Ecrin'in arama çalışmaları devam ediyor.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi de tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ancak küçük kızdan bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıkta dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin’in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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DHA
Ecrin'in arama çalışmaları devam ediyor.

AYAKKABISININ DİĞER TEKİ DE BULUNDU

Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nca 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara bugün de devam edildi. AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in de kullanıldığı aramalara Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de dere yatağında bulundu.

KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan kayıp Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kafatası, kaburga ve kaval kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Yapılan inceleme sonunda kemik parçalarının Ecrin'e ait olup olmadığı netlik kazanacak.

Üvey amcaya yakın takip
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Üvey amcaya yakın takip

Ecrin Kurnaz'la ilgili Savcılık'tan yeni açıklama
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Ecrin Kurnaz'la ilgili Savcılık'tan yeni açıklama

Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor
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Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor

Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
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