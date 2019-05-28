Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ecrin Kurnazla ilgili Savcılıktan yeni açıklama
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
SAMSUN

​Ecrin Kurnaz'la ilgili Savcılık'tan yeni açıklama

Ecrin Kurnaz'la ilgili Savcılık'tan yeni açıklama

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, "Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz" dedi. Kemiklerde hayvan dişlerinin olduğunu belirten Çakmak, şu ana cinsel istismara yönelik bir bulgu olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafetleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu.

Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, şu ifadelere yer verdi:

  • "Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız"

'HAYVANİ MÜDAHALE OLDUĞU SABİT'

İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

REKLAM

AİLE BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ecrin Kurnaz’ın ailesi dere yatağında bulunan ve incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası ve kemiklerle ilgili gelecek sonucu bekliyor.

Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor
GÜNDEM
Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor
PKKya pençe darbesi

PKK'ya 'pençe' darbesi

​Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Ziyaret ettiği esnafla tartıştı

Ziyaret ettiği esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.
Doğduklarına pişman edin

Doğduklarına pişman edin

​MHP lideri Bahçeli'den 'Pençe' mesajı.
Kaç şehit<br>vermemiz gerekiyor

Kaç şehit
vermemiz gerekiyor

​CHP'nin İstanbul adayına 'Demirtaş' tepkisi.
Hakurk'a 'pençe'<br>Kandil'e uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

PFDK Fatih Terim'le ilgili kararını verdi.
Harekattan<br>son görüntüler

Harekattan
son görüntüler

​Mehmetçik, Hakurk bölgesinde karadan operasyon yürütüyor.

Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Alibeyköy Barajında kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Gençler anlattı: <br>Yıldırım hızı

Gençler anlattı:
Yıldırım hızı

​Binali Yıldırım için gönüllü olarak hazırladılar.

Yer kalmadı tepkisi

Yer kalmadı tepkisi

Merkezde çok daha ucuz fiyata oteller bulunuyor.
'Pençe' için ilk mesaj

'Pençe' için ilk mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakurk operasyonu mesajı.
Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan motosikletlere köprü müjdesi.
Karar 20 Haziran'da

Karar 20 Haziran'da

Genelkurmay çatı davasında karar günü belli oldu.
Operasyonun<br>perde arkası

Operasyonun
perde arkası

Polis şefi bilgilendirme yaptığı FETÖ lideri Gülen'i nasıl bayılttı?

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.